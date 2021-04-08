Тарпищев назвал имена российских теннисистов, которые выступят на Олимпиаде в Токио

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев назвал имена теннисистов, которые выступят на Олимпиаде в Токио (Япония).

«Перенос сроков никак не сказывается на наших планах и подготовке к Олимпиаде. После Roland Garros берутся рейтинги и по ним проходят на Игры, но с нашими командами уже все понятно. Мужская сборная полностью известна, турнир во Франции никак не повлияет на состав. В Токио поедут Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов и Аслан Карацев. У девчонок еще есть вопросы, но в целом и там команда примерно ясна», — приводит ТАСС слова Тарпищева.

В олимпийском турнире примут участие по 64 спортсмена в мужской и женской сетках. По 56 теннисистов отберутся на турнир на основании рейтингов ATP и WTA, еще по 8 приглашений выдаст Международная федерация тенниса.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.