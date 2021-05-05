Тарпищев: «Матч показал, что Медведев практически здоров после ковида»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Даниила Медведева в матче против испанца Алехандро Давидович Фокина во втором круге турнира серии «Мастерс» в Мадриде (4:6, 6:4, 6:2).

«Даниил обыграл своего соперника за счет класса игры. Первая игра на этом покрытии, врабатываемость в грунт всегда сложная. Матч показал, что Даниил практически здоров после ковида, что он легко с ним соприкоснулся. Это очень радует, потому что рядом Олимпиада и «Ролан Гаррос», тем более, грунт не самое любимое покрытие Дани. Во всяком случае, соперник непростой. То, что он, не имея практики и после болезни, выиграл такой матч — нас, конечно вдохновляет», — сказал Тарпищев «СЭ».

В 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде Медведев сыграет с Кристьяном Гарином из Чили. Призовой фонд турнира в Мадриде составляет € 2 614 465. Финал пройдет 9 мая.

(Екатерина Звенигородская)