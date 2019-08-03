Свитолина и Анисимова уступили в четвертьфинале турнира в Сан-Хосе

Украинка Элина Свитолина, посеянная под первом номером на турнире в Сан-Хосе, в четвертьфинале уступила Марии Саккари из Греции в трех сетах.

Аманда Анисимова, представляющая США, проиграла также в трех сетах Чжэн Сайсай из Китая.

Сан-Хосе (США)

Турнир WTA Mubadala Silicon Valley Classic

Призовой фонд 876 183 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Мария Саккари (Греция, 7) – Элина Свитолина (Украина, 1) – 1:6, 7:6 (7:3), 6:3

Чжэн Сайсай (Китай) – Аманда Анисимова (США, 4) – 5:7, 7:5, 6:4

Донна Векич (Хорватия, 5) – Кристи Ан (США, Q) – 7:5, 6:0