Свитолина и Анисимова уступили в четвертьфинале турнира в Сан-Хосе

Украинка Элина Свитолина, посеянная под первом номером на турнире в Сан-Хосе, в четвертьфинале уступила Марии Саккари из Греции в трех сетах.
Аманда Анисимова, представляющая США, проиграла также в трех сетах Чжэн Сайсай из Китая.
Сан-Хосе (США)
Турнир WTA Mubadala Silicon Valley Classic
Призовой фонд 876 183 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Мария Саккари (Греция, 7) – Элина Свитолина (Украина, 1) – 1:6, 7:6 (7:3), 6:3
Чжэн Сайсай (Китай) – Аманда Анисимова (США, 4) – 5:7, 7:5, 6:4
Донна Векич (Хорватия, 5) – Кристи Ан (США, Q) – 7:5, 6:0
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