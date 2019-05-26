Судья из России признана виновной в нарушении антикоррупционного регламента

Судья из России Светлана Теряева может быть наказана за то, что не сообщила о попытке ее подкупа. Как сообщает ВВС, антикоррупционная организация Tennis Integrity Unit признала Теряеву виновной в нарушении двух пунктов регламента программы, направленной на борьбу с коррупцией.

В июне 2017 года неизвестный обратился к Теряевой, предложив взятку за то, чтобы она провела манипуляции со счетом для облегчения выигрыша на ставках. Теряева отказала, однако не сообщила о факте обращения в соответствующие органы, чем нарушила регламент. Мера наказания будет определена позднее.