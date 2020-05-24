Суд Тбилиси избрал залог для Басилашвили

Тбилисский городской суд избрал залог в размере 100 тысяч лари (более 31 тысячи долларов) в качестве меры пресечения для теннисиста Николоза Басилашвили, задержанного за избиение своей бывшей жены, сообщает ТАСС.

Предварительное судебное слушание по делу назначено на 16 июля. Адвокат теннисиста Ирма Чкадуа утверждает, что ее подзащитный вину не признает.

В отношении теннисиста возбуждено уголовное дело по статье «Насилие в семье в присутствии несовершеннолетнего в отношении члена его же семьи» УК Грузии, что карается общественно полезным трудом на срок от 200 до 400 часов либо лишением свободы на срок от одного года до трех лет.