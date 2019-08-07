Стивенс и Бушар уступили в первом круге турнира в Монреале, Бертенс прошла дальше

Теннисистка из Канады Эжени Бушар уступила в первом круге турнира в Монреале, проиграв соотечественнице Бянке Андрееску со счетом 6:4, 6:1, 6:4. В следующем круге Андрееску станет соперницей россиянки Дарьи Касаткиной.

Представительница Голландди Кики Бертенс была сильнее Франчески Ди Лоренцо из США – 6:2, 6:1, а еще одна американка – Слоан Стивенс – уступила Марии Боузковой из Чехии – 2:6, 5:7.

Монреаль (Канада)

Турнир WTA Coupe Rogers presentee par Banque Nationale

Призовой фонд 2 529 250 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Донна Векич (Хорватия) – Мэдисон Кис (США, 14) – 3:6, 7:6, 7:6

Бьянка Андрееску (Канада) – Эжени Бушар (Канада, WC) – 4:6, 6:1, 6:4

Второй круг

Кики Бертенс (Голландия, 5) – Франческа Ди Лоренцо (США, Q) – 6:2, 6:1

Мария Боузкова (Чехия, Q) – Слоан Стивенс (США, 7) – 6:2, 7:5