Стали известны потенциальные соперники Медведева и Хачанова на турнире «ВТБ Кубок Кремля»
14:26
В субботу, 12 октября, в Москве прошла жеребьевка турнира «ВТБ Кубок Кремля», информирует официальный сайт состязания. Россиянин Даниил Медведев сыграет с победителем пары соотечественников с уайлд-карда Алибека Хачмазова и Алена Авидзбы в первом круге.
Карен Хачанов во втором круге получит соперника из пары Филипп Кольшрайрбер — Пьер Юг Эрбер.
Еще один россиянин с уайлд-кард Евгений Донской встретится с казахстанцем Михаилом Кукушкиным.
Андрей Рублев, который посеян шестым номером, сыграет с другим представителем Казахстана Александром Бубликом.
«ВТБ Кубок Кремля» пройдет в Москве с 12 по 20 октября.
Дополнительная информация
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...