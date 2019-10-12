Стали известны потенциальные соперники Медведева и Хачанова на турнире «ВТБ Кубок Кремля»

В субботу, 12 октября, в Москве прошла жеребьевка турнира «ВТБ Кубок Кремля», информирует официальный сайт состязания. Россиянин Даниил Медведев сыграет с победителем пары соотечественников с уайлд-карда Алибека Хачмазова и Алена Авидзбы в первом круге.

Карен Хачанов во втором круге получит соперника из пары Филипп Кольшрайрбер — Пьер Юг Эрбер.

Еще один россиянин с уайлд-кард Евгений Донской встретится с казахстанцем Михаилом Кукушкиным.

Андрей Рублев, который посеян шестым номером, сыграет с другим представителем Казахстана Александром Бубликом.

«ВТБ Кубок Кремля» пройдет в Москве с 12 по 20 октября.