Советская теннисистка Галина Бакшеева скончалась на 75-м году жизни

На 75-м году жизни скончалась известная советская теннисистка Галина Бакшеева, сообщает официальный сайт Федерации тенниса России.

- Мастер спорта СССР международного класса, она входила в состав сборной СССР в «Кубке Федерации». Бакшеева первой из советских теннисистов выиграла юниорский Уимблдон, причем дважды — в 1961 и 1962 годах. Она была многократной чемпионкой СССР в разных разрядах, победительницей Спартакиад народов СССР.

Галина Петровна жила и тренировалась, а потом работала на Украине, но мы будем помнить ее, как одну из замечательных советских спортсменок.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Галины Петровны Бакшеевой. Скорбим вместе с вами, — говорится в заявлении ФТР.