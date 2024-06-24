Советская теннисистка Анна Дмитриева скончалась на 84-м году жизни

18-кратная чемпионка СССР в одиночном, женском парном и смешанном парном разрядах и спортивный журналист Анна Дмитриева ушла из жизни. Ей было 83 года.

«Ушла Анна Дмитриева невероятной красоты человек. Мой ближайший многолетний, сердечный друг... Пустота душит. И вы знали ее.

Образованная, умная, тонко понимающая все, добрая, терпимая... Глава большой и прекрасной семьи — детей, внуков, правнуков», — сообщил в своем Telegram-канале известный фотограф и журналист Юрий Рост.

Дмитриева была заслуженным мастером спорта СССР, советской теннисисткой, 18-кратной чемпионкой СССР в одиночном, женском парном и смешанном парном разрядах.

После завершения карьеры Дмитриева с 1975 года начала работать спортивным комментатором, а в 1993 году перешла на телеканал НТВ. С ноября 2004 по август 2010 года возглавляла дирекцию спортивных каналов ОАО «НТВ-Плюс».