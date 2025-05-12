Состоялась жеребьевка финального раунда Кубка Билли Джин Кинг-2025

Организаторы теннисного Кубка Билли-Джин Кинг-2025 провели жеребьевку турнира, который пройдет с 16 по 21 сентября в китайском Шэньчжэне.

Сборная Испании сыграет в четвертьфинале с Украиной. Победитель этой пары в полуфинале встретится с Китаем или Италией, действующим чемпионом. В других четвертьфиналах проведут матчи сборные Японии и Великобритании, а также Казахстана и США.

Все встречи запланированы в формате трехматчевого противостояния: две игры в одиночном разряде и один — в парном.