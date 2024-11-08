Теннис
Новости
Результаты ATP WTA «Большой шлем» Australian Open
Кубок Дэвиса
Кубок Билли Джин Кинг
Рейтинги
Олимпиада
Главная
Теннис

Сегодня, 07:00

Сорокин рассказал, что наши игроки в падел выступают на международной арене под флагом РФ

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Экс-руководитель оргкомитета чемпионата мира по футболу-2018, а ныне генеральный директор Федерации падела России Алексей Сорокин в интервью «СЭ» отметил, что наши девушки добились больших успехов на международной арене в паделе, чем юноши.

— Есть ли российские игроки международного уровня в паделе?

— Ксения Шарифова входит в топ-20 мирового рейтинга (20-е место) и ставит перед собой цель через несколько лет стать первой ракеткой мира. Есть Ангелина Неизвестная, которая совсем недавно была в топ-200 (сейчас 213-я). У парней пока таких достижений нет, но они только недавно начали принимать участие в международных стартах и уже делают кое-какие успехи. Есть много хороших игроков, поэтому, возвращаясь к вашему вопросу о задачах федерации, одним из ключевых направлений будет вырастить из талантливых юниоров настоящую молодую сборную, которая будет добиваться больших успехов на международной арене. А для этого сейчас надо делать акцент на игроках, которым 13-14-15 лет. Мы ведем отбор на постоянной основе, привлекаем иностранных тренеров и хотим через несколько лет получить элитных игроков. Недавно наш топовый игрок Александр Халанский на международном турнире играл с итальянцем Энцо Йенсеном, который уже в 18 лет показывает потрясающую игру. Это означает, что итальянец начал заниматься паделом минимум в 13 лет. За один год элитного игрока не вырастишь. Тем более такого, который входит в топ-100 рейтинга. Поэтому, с одной стороны, мы работаем над повышением качества игроков, которые уже в сборной, организовывая для них сборы с сильными иностранными тренерами, а с другой — думаем о будущем, делая акцент на совсем молодых ребятах, чтобы постепенно из них выросли настоящие элитные спортсмены.

— Каково влияние международной повестки на падел: Россия забанена или есть шанс, что наши сборные будут допущены до международных турниров?

— Резкой позиции со стороны FIP мы не видим. Как относительно молодая международная федерация они заинтересованы в том, чтобы привлечь как можно больше стран и обеспечить глобальное развитие. Поэтому позиция FIP гораздо более благоразумная по целому ряду вопросов, чем другие международные федерации. Мы же понимаем, что очень многое зависит конкретно от руководства, от коллегиальных органов управления. Кто-то с очень большим ригоризмом смотрит на вопрос санкций против России, кто-то — помягче. FIP демонстрирует мягкий подход.

— Условно, мы можем отбираться на следующий ЧМ?

— Да. Тут все будет зависеть исключительно от спортивных результатов. Никакого запрета на флаг и другие национальные атрибуты нет. Буквально 10 дней назад наши спортсмены принимали участие в турнире категории FIP Promotion, и никакого запрета не было.

Генеральный директор Федерации падела России Алексей Сорокин. «Возможно, в Брисбене-2032 падел уже будет в олимпийской программе». Интервью Алексея Сорокина
Алексей Сорокин (руководитель)
Читайте также
Путин поздравил Трампа с победой на выборах президента США
Трамп допустил свой проигрыш на президентских выборах в США
Около 600 российских туристов застряли на лайнере в Японии. Что известно
Валя Карнавал и сестры Аверины примут участие в «Ледниковом периоде» 2024
Дзюба хочет вернуться в сборную России и побить рекорд Кержакова
«Спартак» разочарован, ЦСКА не будет ждать Рошу два года. Что случилось на заседании КДК РФС
Популярное видео
Олег Романцев: «Постоянное доминирование «Зенита» — плохо для РПЛ»
«Вашингтон» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Интер» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Реал» — «Милан»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«ПСВ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» обыгрывает всех, три поражения СКА, что не так с «Магниткой»
«Ахмат» — «Пари НН»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Ростов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
У «Лады» сократили финансирование
«Урал» — «Родина»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» обыграл лидера «Востока» и интервью Рябкина
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Сорокин назвал стоимость строительства падел-кортов: «От 2,5 до 10 миллионов»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости