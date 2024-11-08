Сорокин рассказал, что наши игроки в падел выступают на международной арене под флагом РФ

Экс-руководитель оргкомитета чемпионата мира по футболу-2018, а ныне генеральный директор Федерации падела России Алексей Сорокин в интервью «СЭ» отметил, что наши девушки добились больших успехов на международной арене в паделе, чем юноши.

— Есть ли российские игроки международного уровня в паделе?

— Ксения Шарифова входит в топ-20 мирового рейтинга (20-е место) и ставит перед собой цель через несколько лет стать первой ракеткой мира. Есть Ангелина Неизвестная, которая совсем недавно была в топ-200 (сейчас 213-я). У парней пока таких достижений нет, но они только недавно начали принимать участие в международных стартах и уже делают кое-какие успехи. Есть много хороших игроков, поэтому, возвращаясь к вашему вопросу о задачах федерации, одним из ключевых направлений будет вырастить из талантливых юниоров настоящую молодую сборную, которая будет добиваться больших успехов на международной арене. А для этого сейчас надо делать акцент на игроках, которым 13-14-15 лет. Мы ведем отбор на постоянной основе, привлекаем иностранных тренеров и хотим через несколько лет получить элитных игроков. Недавно наш топовый игрок Александр Халанский на международном турнире играл с итальянцем Энцо Йенсеном, который уже в 18 лет показывает потрясающую игру. Это означает, что итальянец начал заниматься паделом минимум в 13 лет. За один год элитного игрока не вырастишь. Тем более такого, который входит в топ-100 рейтинга. Поэтому, с одной стороны, мы работаем над повышением качества игроков, которые уже в сборной, организовывая для них сборы с сильными иностранными тренерами, а с другой — думаем о будущем, делая акцент на совсем молодых ребятах, чтобы постепенно из них выросли настоящие элитные спортсмены.

— Каково влияние международной повестки на падел: Россия забанена или есть шанс, что наши сборные будут допущены до международных турниров?

— Резкой позиции со стороны FIP мы не видим. Как относительно молодая международная федерация они заинтересованы в том, чтобы привлечь как можно больше стран и обеспечить глобальное развитие. Поэтому позиция FIP гораздо более благоразумная по целому ряду вопросов, чем другие международные федерации. Мы же понимаем, что очень многое зависит конкретно от руководства, от коллегиальных органов управления. Кто-то с очень большим ригоризмом смотрит на вопрос санкций против России, кто-то — помягче. FIP демонстрирует мягкий подход.

— Условно, мы можем отбираться на следующий ЧМ?

— Да. Тут все будет зависеть исключительно от спортивных результатов. Никакого запрета на флаг и другие национальные атрибуты нет. Буквально 10 дней назад наши спортсмены принимали участие в турнире категории FIP Promotion, и никакого запрета не было.