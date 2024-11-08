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Сегодня, 07:30

Сорокин назвал даты чемпионата России-2024 по паделу

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Экс-руководитель оргкомитета чемпионата мира по футболу-2018, а ныне генеральный директор Федерации падела России Алексей Сорокин в интервью «СЭ» рассказал, что ожидает увидеть на ЧР по паделу всех сильнейших игроков страны.

— Может ли в ближайшей перспективе в России пройти турнир серии мирового падел-тура?

— В перспективе может, но прямо сегодня — нет. Нам еще надо отполировать свою инфраструктуру и наши умения проводить турниры высокого уровня. Нам надо поэтапно входить в число надежных организаторов для FIP, и, как и в любой сфере, лучше начать с турниров более низкого уровня и постепенно делом доказывать, что ты способен провести топовое мероприятие. А не сразу залезть на вершину... Может, удастся, а может, и нет.

— В 2024 году пройдет чемпионат России по паделу?

— Да, 22-24 ноября в Москве.

— Сколько ждете игроков?

— Мы ожидаем 32 мужские пары, женских чуть меньше. Сейчас идет процесс формирования состава участников, но есть уверенность, что это будут лучшие игроки со всех регионов.

— Ксения Шарифова (игрок топ-20 мирового рейтинга) приедет на чемпионат России?

— Надеемся на это. Обязательно позовем ее. Она, к сожалению, не смогла приехать на наш сентябрьский турнир в Международном центре бокса, а вот Ангелина Неизвестная поучаствовала. И даже дошла до полуфинала.

Генеральный директор Федерации падела России Алексей Сорокин. «Возможно, в Брисбене-2032 падел уже будет в олимпийской программе». Интервью Алексея Сорокина
Алексей Сорокин (руководитель)
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