Слуцкий принял участие в ветеранском турнире ITF

Российский тренер футбольного «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий сыграл на ветеранском турнире ITF World Masters MT200 в Китае.

54-летний специалист провел два матча на соревнованиях: в возрастной категории от 50 лет он уступил китайцу Ю Фахую со счетом 2:6, 0:6, а в полуфинале бонусного турнира от 45 лет россиянин обыграл Ан Юншэна (6:0, 6:4).

«Впервые принял участие в теннисном турнире. Конечно, еще есть над чем работать. Огромное спасибо моему тренеру Денису за подготовку и болельщикам «Шанхай Шеньхуа» за невероятную поддержку. Увидимся на футболе!» — написал тренер в своих соцсетях.

Слуцкий с 2024 года возглавляет «Шанхай Шэньхуа». Команда под его руководством дважды становилась обладателем Суперкубка Китая. Ранее в своей карьере специалист также тренировал «Рубин», «Витесс», «Халл Сити», ЦСКА, «Крылья Советов» и другие клубы. В 2015-2016 годах он был главным тренером сборной России по футболу.