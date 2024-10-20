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Синнер — о победе в финале «Шлема шести королей»: «Надеюсь, вам понравилось шоу»

Сергей Разин
корреспондент
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Итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу в финале выставочного турнира «Шлем шести королей» над испанцем Карлосом Алькарасом (6:7 (5:7), 6:3, 6:3).

«Как сказал Карлос, мы стараемся выкладываться по максимуму. Просыпаюсь по утрам, пытаясь понять, как его обыграть. Такое соперничество заставляет нас выкладываться на все 100 процентов. Я рад этой победе. Мы приехали сюда, чтобы показать вам, что такое теннис. Иногда игры продолжительны, как сегодня. Но мы стараемся изо всех сил. Надеюсь, вам понравилось шоу», — сказал Синнер в интервью после матча.

Синнер стал победителем турнира «Шлем шести королей», который проходил в Саудовской Аравии. Первая ракетка мира получит за победу в финале 6 миллионов долларов.

Карлос Алькарас
Янник Синнер
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