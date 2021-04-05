Синнер: «Новое поколение пока не готово обыгрывать Большую тройку»

Итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, готовы ли молодые спортсмены заменить Большую тройку — Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Новака Джокович, не приехавших в США.

«Молодое поколение должно доказать, что может обыгрывать Большую тройку. Конечно, у молодых есть победы, но, на мой взгляд, новое поколение пока не готово обыгрывать их стабильно.



Этот момент настанет, когда — не знаю. Может, года через два или пять. Но время придет и лидерами станут другие игроки», — цитирует Синнера tennismajors.

Напомним, 4 апреля 19-летний Синнер в финале «Мастерса» в Майами проиграл поляку Хуберту Хуркачу.