Синнер: «Новое поколение пока не готово обыгрывать Большую тройку»
11:36
Итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, готовы ли молодые спортсмены заменить Большую тройку — Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Новака Джокович, не приехавших в США.
«Молодое поколение должно доказать, что может обыгрывать Большую тройку. Конечно, у молодых есть победы, но, на мой взгляд, новое поколение пока не готово обыгрывать их стабильно.
Этот момент настанет, когда — не знаю. Может, года через два или пять. Но время придет и лидерами станут другие игроки», — цитирует Синнера tennismajors.
Напомним, 4 апреля 19-летний Синнер в финале «Мастерса» в Майами проиграл поляку Хуберту Хуркачу.
Дополнительная информация:
https://www.tennismajors.com/news/you-win-or-you-learn-no-excuses-for-miami-finalist-sinner-331529.html
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