Шарапова сыграет на St. Petersburg Ladies Trophy с победителем квалификации

В воскресенье в Санкт-Петербурге состоялась жеребьевка St. Petersburg Ladies Trophy. Мария Шарапова в первом круге сыграет с кем-то из победителей квалификации, а во втором может выйти на вторую "сеяную" Кики Бертенс.

Анастасия Павлюченкова сыграет с бельгийкой Кирстен Флипкенс, Вера Звонарева - с Катериной Синяковой из Чехии, Екатерина Макарова - с кем-то из победительниц квалификации.

Дарья Касаткина, "посеянная" третьей, вступит в борьбу со второго круга и сыграет с победителем матча между Марией Саккари и кем-то из квалифаев.

Виктория Азаренко получила в соперницы чемпионку St. Petersburg Ladies Trophy-2017 Кристину Младенович, а победительница этой встречи выйдет на первую "сеяную", финалистку Australian Open Петру Квитову. (Мария Никулашкина)