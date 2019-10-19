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Шарапова попала в список кандидатов в сборную на 2020 год

20:17
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Федерация тенниса России (ФТР) на своем официальном сайте опубликовала списки кандидатов в национальные команды разных возрастов на 2020 год. Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова попала в список женской сборной.

В список кандидатов мужской команды включены: Даниил Медведев, Карен Хачанов, Андрей Рублев, Евгений Донской, Алексей Ватутин и другие.

В женскую сборную также попали: Екатерина Александрова, Анна Блинкова, Елена Веснина, Наталья Вихлянцева, Маргарита Гаспарян и другие.

Полностью списки кандидатов доступны на сайте ФТР.

Дополнительная информация

http://www.tennis-russia.ru/public/files/2020.pdf

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