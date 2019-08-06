Шарапова не набрала форму и не обрела уверенность

Россиянка Мария Шарапова оценила свое выступление на турнире в Монреале. В первом круге она уступила Анетт Контавейт со счетом 6:4, 3:6, 4:6.

- Конечно, можно сказать, что я разочарована. Но, думаю, из этого матча я могу вынести очень много полезного, – приводит официальный сайт WTA слова Шараповой. - Чувствую, что мое плечо становится крепче. Работала над этим много месяцев. Усилилась подача, которой у меня не было весь год. Это позитивные моменты.

Я пока только продолжаю набирать форму, набираться уверенности. Они приходят с каждым новым матчем. Пока я не набрала нужные кондиции, но, надеюсь, что этот момент не за горами.

Напомним, до канадского турнира последним соревнованием Шараповой был Уимблдон, где она также проиграла в первом круге.