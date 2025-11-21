Шарапова назвала победу, которую сравнила бы с титулом на Уимблдоне

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова назвала единственную победу в карьере, которую может сравнить с титулом на Уимблдоне в 17 лет.

«Победа на Открытом чемпионате Франции, благодаря которой смогла завершить карьерный «Большой шлем». Не думала, что почувствую всю силу этой победы, но было действительно здорово, потому что это покрытие очень сложное и выявляло все мои слабости. Для спортсмена, играющего перед тысячами зрителей, когда знаешь о конкретной слабости в своей игре и можешь изменить это прямо на глазах у публики, сделать из нее свою сильную сторону, действительно сильный момент», — приводит слова Шараповой The Tennis Gazette со ссылкой на шоу Дэвида Рубенштейна.

Шарапова — победительница пяти турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. Она является обладательницей «карьерного шлема». Также она — серебряный призер Олимпийских игр 2012 года в Лондоне.