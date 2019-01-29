Шарапова и Касаткина сыграют в среду в 18:30

Самый ожидаемый матч St. Petersburg Ladies Trophy между первой и второй ракетками России – Дарьей Касаткиной и Марией Шараповой пройдет в среду, 30 января и начнется не ранее 18.30.

В первом круге Шарапова переиграла Дарью Гаврилову со счетом 6:0, 6:4, а Касаткина на правах третьей "сеяной" вступает в борьбу со второго раунда. На своей пресс-конференции в понедельник Шарапова выразила надежду, что они обе смогут показать теннис высокого уровня и что публика поддержит их обеих. (Мария Никулашкина)