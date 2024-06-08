Тарпищев: «Россия — одна из самых сильных теннисных держав мира»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает российских игроков одними из самых сильных в мире.

«Мы являемся одной из самых сильных теннисных держав мира: мы выиграли три Кубка Дэвиса, семь Кубков Билли Джин Кинг и множество турниров «Большого шлема», — цитирует Тарпищева ТАСС. — В прошлом году мы выигрывали более 600 турниров в 69 странах мира».

Ранее Тарпищев назвал Сафина самым талантливым российским теннисистом.