Серена Уильямс: "Женщины заслуживают того же уважения, что и мужчины"

23-кратная победительница турниров "Большого шлема" Серена Уильямс в Международный женский день раскритиковала ассоциации профессиональных теннисистов, сообщает TMZ Sports. 37-летняя американка не чувствует поддержки для мам-спортсменок.

Уильямс не играла с января 2017 года на протяжении 11 месяцев. 1 сентября 2017-го спортсменка родила дочь – Алексис Олимпию.

– Когда я вернулась в теннис из декретного отпуска, я была оштрафована за то, что взяла выходной: мой рейтинг упал с 1-го места в мире до 453-го, – приводит слова Уильямс TMZ Sports. – Я столкнулась с более жесткой конкуренцией на раннем этапе в Открытом турнире во Франции, что привело к травме. Поймите, я всегда была готова к тяжелой борьбе в турнирах, но также всегда публично борюсь против предвзятой системы рейтинга. Мы должны прекратить наказывать женщин, когда они возвращаются к своей карьере после рождения детей. Женщины заслуживают того же уважения и возможностей, что и наши коллеги-мужчины.

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