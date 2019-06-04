Серена Уильямс стала первой спортсменкой, вошедшей в список самых богатых "селф-мейд" женщин по версии Forbes

Американская теннисистка Серена Уильямс стала первой спортсменкой в истории, попавшей в список самых богатых женщин мира, самостоятельно заработавших свое состояние по версии журнала Forbes. Об этом сообщается в Твиттере издания.

Forbes оценил состояние 37-летней спортсменки в 225 миллионов долларов Причем по информации издания за последние пять лет Уильямс вложила деньги в 34 стартапа.

Последний матч теннисистка провела 1 июня на Roland Garros, в котором проиграла своей соотечественнице Софии Кенин в матче третьего круга турнира - 2:6, 5:7.