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Серена Уильямс пожаловалась на приступы мигрени

13:42
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Американская теннисистка Серена Уильямс рассказала о сильных головных болях.

«Все взрослую жизнь я страдаю от приступов мигрени. Обычно они бывают дважды в месяц. Когда я была помладше, я жаловалась маме, что у меня болит голова. Только после 20 лет я поняла, что у меня приступы мигрени. Мне даже приходилось прекращать из-за них тренировки. Это мешает жить своей жизнью», — цитирует Уильямс Glamour.

Уильямс является 23-кратной чемпионкой «Больших шлемов».

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Виктория Кравченко все материалы автора

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