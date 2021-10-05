Серена Уильямс пожаловалась на приступы мигрени

Американская теннисистка Серена Уильямс рассказала о сильных головных болях.

«Все взрослую жизнь я страдаю от приступов мигрени. Обычно они бывают дважды в месяц. Когда я была помладше, я жаловалась маме, что у меня болит голова. Только после 20 лет я поняла, что у меня приступы мигрени. Мне даже приходилось прекращать из-за них тренировки. Это мешает жить своей жизнью», — цитирует Уильямс Glamour.

Уильямс является 23-кратной чемпионкой «Больших шлемов».