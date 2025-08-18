Сборные России и Сербии по паделу провели товарищескую матчевую встречу

16 и 17 августа в Белграде прошла товарищеская матчeвая встреча между сборными России и Сербии по паделу. Встреча включила в себя игры мужских и женских составов. Для женской команды это дебют на международной арене, а для всей сборной — первый матч в статусе национальной команды России.

Впервые российская команда выступила под государственным флагом. Ранее, в апреле этого года, мужская сборная участвовала в матчевой встрече с командой Казахстана под флагом Федерации падела России. После выполнения нормативных требований Министерства спорта РФ был сформирован и утвержден список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по паделу на 2025 год. В него, согласно утвержденным критериям Минспорта, включаются спортсмены, занявшие призовые места на FONBET Кубке России и места с первого по четвертое на чемпионате России.



Также в рамках поездки российской делегации в Белград Федерация падела России и Союз падела Сербии подписали меморандум о сотрудничестве. Документ предусматривает обмен опытом между странами в рамках развития падела, подготовки тренерских и судейских кадров, а также проведение совместных турниров и товарищеских матчей на уровне сборных.

Поездка в Сербию стала возможна благодаря поддержке компании FONBET — генерального партнера сборной России по паделу.

Мужчины:

Артем Матус (победитель Кубка России)

Павел Карпушкин (победитель Кубка России)

Александр Халанский (серебряный призер Кубка России)

Игорь Броун (серебряный призер Кубка России)

Даниел Пашаян (бронзовый призер Кубка России)

Петр Мальцев (бронзовый призер Кубка России)

Александр Сазанков (на основании текущего рейтинга ФПР)

Никита Кузнецов (на основании текущего рейтинга ФПР)

Женщины:

Вилена Петрова (победительница Кубка России)

Влада Кутузова (победительница Кубка России)

Дарья Овсянникова (серебряный призер Кубка России)

Екатерина Никитина (серебряный призер Кубка России)

Ника Служителева (на основании текущего рейтинга)

Состав сборной команды России по паделу на матчевую встречу с Сербией:

Тренерский штаб:

• Владимир Осипов, старший тренер

• Дмитрий Иванов, тренер

В первый день матчевых встреч состоялся основной турнир с участием двух сборных. Мужская и женская команды сыграли в общей сложности 12 матчей. Женский состав сборной России выиграл все четыре поединка у сербских соперниц, не отдав им ни одного сета. Противостояние в мужском турнире оказалось более упорным. Сербские паделисты навязали борьбу во всех восьми встречах, некоторые из них стали 3-сетовыми поединками с тай-брейками и длинными розыгрышами. Соперник смог выиграть в двух из шести мужских поединках. Однако общий счет остался за нашими парнями — 6:2. А итоговый счет встречи по сумме мужских и женских матчей — 10:2, уверенная победа российской сборной.