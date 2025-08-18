Сборные России и Сербии по паделу провели товарищескую матчевую встречу
16 и 17 августа в Белграде прошла товарищеская матчeвая встреча между сборными России и Сербии по паделу. Встреча включила в себя игры мужских и женских составов. Для женской команды это дебют на международной арене, а для всей сборной — первый матч в статусе национальной команды России.
Впервые российская команда выступила под государственным флагом. Ранее, в апреле этого года, мужская сборная участвовала в матчевой встрече с командой Казахстана под флагом Федерации падела России. После выполнения нормативных требований Министерства спорта РФ был сформирован и утвержден список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по паделу на 2025 год. В него, согласно утвержденным критериям Минспорта, включаются спортсмены, занявшие призовые места на FONBET Кубке России и места с первого по четвертое на чемпионате России.
Также в рамках поездки российской делегации в Белград Федерация падела России и Союз падела Сербии подписали меморандум о сотрудничестве. Документ предусматривает обмен опытом между странами в рамках развития падела, подготовки тренерских и судейских кадров, а также проведение совместных турниров и товарищеских матчей на уровне сборных.
Поездка в Сербию стала возможна благодаря поддержке компании FONBET — генерального партнера сборной России по паделу.
Мужчины:
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Артем Матус (победитель Кубка России)
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Павел Карпушкин (победитель Кубка России)
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Александр Халанский (серебряный призер Кубка России)
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Игорь Броун (серебряный призер Кубка России)
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Даниел Пашаян (бронзовый призер Кубка России)
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Петр Мальцев (бронзовый призер Кубка России)
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Александр Сазанков (на основании текущего рейтинга ФПР)
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Никита Кузнецов (на основании текущего рейтинга ФПР)
Женщины:
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Вилена Петрова (победительница Кубка России)
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Влада Кутузова (победительница Кубка России)
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Дарья Овсянникова (серебряный призер Кубка России)
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Екатерина Никитина (серебряный призер Кубка России)
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Ника Служителева (на основании текущего рейтинга)
Состав сборной команды России по паделу на матчевую встречу с Сербией:
Тренерский штаб:
• Владимир Осипов, старший тренер
• Дмитрий Иванов, тренер
В первый день матчевых встреч состоялся основной турнир с участием двух сборных. Мужская и женская команды сыграли в общей сложности 12 матчей. Женский состав сборной России выиграл все четыре поединка у сербских соперниц, не отдав им ни одного сета. Противостояние в мужском турнире оказалось более упорным. Сербские паделисты навязали борьбу во всех восьми встречах, некоторые из них стали 3-сетовыми поединками с тай-брейками и длинными розыгрышами. Соперник смог выиграть в двух из шести мужских поединках. Однако общий счет остался за нашими парнями — 6:2. А итоговый счет встречи по сумме мужских и женских матчей — 10:2, уверенная победа российской сборной.
16 августа. Матчевая встреча Сербия — Россия. Основной турнир
Женщины
Никитина/Служителева vs Миросавлевич/Миросавлевич — 6:1 | 6:1
Кутузова/Петрова vs Радованович/Йованович — 6:2 | 6:3
Кутузова/Петрова vs Миросавлевич/Миросавлевич — 6:0 | 6:1
Овсянникова/Служителева vs Радованович/Йованович — 6:3 | 6:3
Мужчины
Матус/Карпушкин vs Милич/Великович — 6:3 | 2:6 | 3:6
Халанский/Броун vs Граовац/Половина — 6:7 | 6:2 | 6:4
Мальцев/Пашаян vs Богичевич/Ковачевич — 6:1 | 6:1
Кузнецов/Сазанков vs Милович/Бошкович — 6:7 | 7:5 | 5:7
Матус/Карпушкин vs Граовац/Половина — 6:1 | 6:1
Халанский/Броун vs Милич/Великович — 6:4 | 7:6
Кузнецов/Сазанков vs Богичевич/Ковачевич — 6:3 | 5:7 | 7:6
Мальцев/Пашаян vs Милович/Бошкович — 7:6 | 6:4
Во второй день турнира, в воскресенье соревнования продолжились турниром смешанных пар, где россияне сыграли в паре с сербскими игроками. Женская часть соревнований прошла в формате группового турнира в один круг, а мужчины сыграли плей-офф по олимпийской система, начиная со стадии четвертьфиналов.
16 августа. Матчевая встреча Сербия — Россия. Турнир смешанных пар
Женщины
Йованович/Овсянникова vs Миросавлевич/Петрова — 6:2 | 7:5
Радованович/Никитина vs Миросавлевич/Кутузова — 7:6 | 3:6 (5:10)
Йованович/Овсянникова vs Миросавлевич/Кутузова — 6:4 | 4:6 (9:11)
Радованович/Никитина vs Миросавлевич/Петрова — 3:6 | 5:7
Йованович/Овсянникова vs Радованович/Никитина — 2:6 | 7:5 (6:10)
Миросавлевич/Кутузова vs Миросавлевич/Петрова — 6:0 | 6:4
Мужчины
1/4 финала
Бошкович/Пашаян vs Великович/Мальцев — 1:6 | 4:6
Граовац/Сазанков vs Милич / Карпушкин — 6:3 | 3:6 | 7:6
Милович/Броун vs Богичевич/Матус — 4:6 | 2:6
Ковачевич/Халанский vs Половина/Кузнецов — 6:2 | 1:6 | 4:6
1/2 финала
Великович/Мальцев vs Граовац/Сазанков — 6:1 | 6:4
Богичевич/Матус vs Половина/Кузнецов — 6:1 | 1:6 | 6:3
Финал
Великович/Мальцев vs Богичевич/Матус — 7:6 | 6:4
Игры проходили в дружеской атмосфере, на корты в Белграде пришли поболеть много российских и сербских болельщиков. На церемонии открытия прозвучали гимны и были подняты флаги двух стран, а руководители делегации зачитали обращения министров спорта России и Сербии. Стороны договорились об ответном визите сербской сборной весной следующего года.
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