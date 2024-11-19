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«Самый мощный турнир по паделу». В Москве подвели итоги дебютного турнира PARI Padel League Moscow 2024

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PARI Padel League Moscow 2024.
PARI Padel League Moscow 2024.
PARI Padel League Moscow 2024.
PARI Padel League Moscow 2024.
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Самое массовое соревнование по паделу в России состоялось 15-17 ноября. На кортах клуба «Lunda Конструктор» выступили более двух сотен игроков. Семь категорий спортсменов из разных регионов России, а также Испании и Аргентины, сотни матчей, мастер-классы и миллионный призовой фонд — таким запомнился PARI Padel League Moscow 2024.

Турнир стал крупным коммерческим стартом, способствующим развитию падела в России. Организатором PPL Moscow 2024 выступила букмекерская компания PARI, соорганизатором — Федерация падела России.

PARI Padel League Moscow 2024.

Победителями в категории А, где состязались профессиональные игроки, в мужском разряде стала пара Александр Халанский и Денис Меркулов. В женском финале выиграли Ника Служителева и Влада Ленская-Богомолова. Награждение чемпионов проходило 16 ноября в клубе LOFT HALL под аккомпанемент одного из открытий «новой волны» — исполнителя ALON.

Кроме того, на вечеринке в LOFT HALL все желающие могли пройти специальный генетический тест, чтобы раскрыть свои сильные качества в паделе. По результатам теста его участникам выдали паспорт, в котором указан процент гена Padel и даны рекомендации по игре.

PARI Padel League Moscow 2024.

В категории STARS, где выступали звезды и ВИП-персоны, победили гендиректор Федерации падела России Алексей Сорокин и директор по развитию федерации Денис Поляков, а финалистами стали телеведущий Карен Адамян и коммерческий директор ФНЛ Роберт Тер-Абрамян. В этой категории также участвовали телеведущий Георгий Черданцев, генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Александр Тащин, телеведущая Эмма Гаджиева, регбист и амбассадор PARI Василий Артемьев и другие известные поклонники падела.

В мужской категории В победили Станислав Агапов и Владислав Пресняков, в женской — Ульяна Лобанова и Софья Иванова. Триумфаторами в категории С стали Даниил Магин и Артемий Гибалов, а в категории «микст» награду завоевали Виктория Сысоева и Александр Алейников.

PARI Padel League Moscow 2024.

«Мы рады, что организовали мощный коммерческий турнир по нашему любимому виду спорта. В ближайшее время у нас появится собственная инфраструктура, и такие соревнования по паделу мы будем проводить гораздо чаще. Так что до скорых встреч на корте!» — поделился СЕО букмекерской компании PARI и организатора турнира Руслан Медведь.

Вся информация о турнире доступна в VK-сообществе PDL, а также в телеграме. В этих каналах публикуются последние новости о паделе и эксклюзивный контент с игроками и тренерами.

Следующий PPL состоится в феврале 2025 года в Санкт-Петербурге на кортах клуба Padel Pro.

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