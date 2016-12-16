Сафина переехала в Нью-Йорк работать тренером

Известная российская теннисистка Динара Сафина переехала в Нью-Йорк, где занялась тренерской карьерой. Она из-за травмы вынуждена была завершить выступления на корте в 2011 году.

– К сожалению, из-за травмы спины я рано закончила играть, – цитирует ESPN Сафину. – Могла бы и дальше выступать, но ни о чем не жалею. Постоянно выкладывалась, поэтому нет сожалений. Теперь переехала в Нью-Йорк тренировать. Мне нравится этот город, я хотела этого. Всегда тянуло сюда. И ничто мне не мешало сделать такой шаг.