09:57 16 декабря | ТЕННИС

Сафина переехала в Нью-Йорк работать тренером

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Известная российская теннисистка Динара Сафина переехала в Нью-Йорк, где занялась тренерской карьерой. Она из-за травмы вынуждена была завершить выступления на корте в 2011 году.

– К сожалению, из-за травмы спины я рано закончила играть, – цитирует ESPN Сафину. – Могла бы и дальше выступать, но ни о чем не жалею. Постоянно выкладывалась, поэтому нет сожалений. Теперь переехала в Нью-Йорк тренировать. Мне нравится этот город, я хотела этого. Всегда тянуло сюда. И ничто мне не мешало сделать такой шаг.

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