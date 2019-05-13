Сафина дала жесткий совет родителям юных теннисистов

Серебряный призер теннисного турнира Олимпиады-2008 в одиночном разряде Динара Сафина в своем Инстаграме жестко раскритиковала родителей юных спортсменов. В частности, она посоветовала им заниматься вместе с детьми, а также не вмешиваться в работу тренера.

- Мое лицо, именно такое, когда в очередной раз родители спрашивают, что их 9-летний ребенок не бегает кросс, не делает 150 отжиманий и 200 берпи, что он мало тренируется, и вот как ему объяснить, что надо пахать...

Родители, вам в первую очередь нужно сразу в клинику ложиться и лечиться! А еще вариант! Вы тренируетесь и делаете все, что делает ваш ребенок! Вы тренируетесь, потом вы делаете ОФП, потом вы летите сломя голову, чтобы поиграть на пианино, потом нужно же еще язык какой нибудь китайский поучить, а в ночи сделать уроки!! Вы делаете все это! Вместе с ребенком, посмотрим, сколько вы продержитесь! Желаю удачи.

Честно, хочется сказать: угомонитесь! Займитесь собой, пока ваш ребенок тренируется, ну не стойте над душой у тренера, сходите сами позанимайтесь, вы все равно ничего не понимаете, а если вы думаете, что посмотрели 10 тренировок с тренером, и 15, дай бог, в YouTube, и что теннис - это проще простого, и можете сами тренировать! Так в чем проблема! Мячи покупаете! Встаете и тренируете!

Дайте вашему ребенку развиться! Вырасти счастливым ребенком! Здоровым, а не со сломанной психикой! Давайте и наполняйте ребенка любовью и поддержкой, а не критикой и сравниванием!!! - написала Сафина.

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