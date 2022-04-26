Руководство Уимблдона не считает дискриминацией недопуск российских теннисистов к турниру

Президент Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) Иан Хьюитт прокомментировал решение о недопуске российских и белорусских спортсменов к участию в Уимблдонском турнире.

«После тщательного рассмотрения множества факторов мы пришли к двум выводам, которые легли в основу нашего решения. Во-первых, даже если бы мы приняли заявки от российских и белорусских игроков с письменными заявлениями, то существовал бы риск того, что их успех или участие в турнире будут использованы в интересах их страны. Во-вторых, мы обязаны следить за тем, чтобы наши действия не подвергали риску безопасность и благополучие игроков или их семей», — приводит слова Хьюитти РИА «Новости» со ссылкой на Twitter журналиста Джеймса Грея.

Также глава AELTC не считает, что недопуск российских спортсменов к «Уимблдону» является дискриминацией.

«Мы считаем, что приняли самое ответственное решение, которое возможно в данных обстоятельствах. В рамках позиции правительства ему также нет реальной альтернативы», — добавил Хьюитт.

20 апреля организаторы «Уимблдона» отказали российским и белорусским теннисистам в участии в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Игрокам также запретили выступать на травяных турнирах в Великобритании под эгидой Ассоциации лаун-тенниса (LTA).

Против этого решения выступили ATP, WTA, профсоюз профессиональных игроков в теннис (PTPA), основанный Джоковичем, и другие.

В этом году «Уимблдон» пройдет с 27 июня по 10 июля.