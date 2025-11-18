Рублев рассказал о переменах в жизни после начала сотрудничества с Сафиным

16-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублев рассказал, какие изменения пришли в его жизнь с началом сотрудничества с бывшей первой ракеткой мира Маратом Сафиным.

«Безусловно, спокойствие. Ну и я, наверное, стал повзрослее. А на корте чуть поменял видение. Я стал замечать какие-то вещи, которые раньше не замечал или не так о них задумывался, как с появлением Марата», — сказал Рублев в эфире YouTube-канала «Больше!».

Специалист тренирует Рублева с апреля 2025 года. Сафин — двукратный чемпион турниров «Большого шлема». Он выиграл US Open в 2000 году и «Уимблдон» в 2005-м.

В текущем сезоне Рублев выиграл один титул, победив в феврале на турнире ATP-500 в Дохе.