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Рублев: «Мне кажется, все закончится тем, что Джокович не поедет на Australian Open»

Рублев считает, что Джокович не поедет на Australian Open
11:49
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Российский теннисист Андрей Рублев высказался о том, что на Australian Open допустят лишь вакцинированных спортсменов.

«Конечно, все поедут на Australian Open, — приводит слова Рублева Eurosport. — Я вакцинировался сразу после Кубка Дэвиса. Моя команда привилась раньше. Мы соблюдаем правила».

Также теннисист высказался о ситуации с возможным участием серба Новака Джоковича на турнире.

«Судя по новостям, его не стоит ждать. Но у них какой-то покерный матч — кто первый не выдержит. Мне кажется, все закончится тем, что Джокович не поедет на Australian Open. Хотя если он не поедет, то будет странно, ведь дальше серия американских турниров, где точно так же обязали к вакцинации», — сказал он.

Australian Open должен пройти в Мельбурне с 17 по 30 января 2022 года.

Ранее директор Australian Open Крейг Тили сообщил, что невакцинированные теннисисты не будут допущены к участию в турнире.

Дополнительная информация:

https://www.eurosport.ru/tennis/australian-open/2022/story_sto8682672.shtml

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Карен Саркисян все материалы автора
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное