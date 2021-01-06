Рублев и Медведев сыграют на турнире в Роттердаме
14:40
Российский теннисист Андрей Рублев попал в список участников турнира в Роттердаме, сообщает журналист Лука Фиорино в Twitter. Также в соревновании примут участие россиянин Даниил Медведев и японец Кей Нисикори.
Турнир состоится с 6 по 14 февраля.
В сезоне-2020 23-летний спортсмен выиграл пять титулов в мужском туре. А на групповой стадии Итогового чемпионата ATP одержал лишь одну победу.
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