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Рублев и Медведев сыграют на турнире в Роттердаме

14:40
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Российский теннисист Андрей Рублев попал в список участников турнира в Роттердаме, сообщает журналист Лука Фиорино в Twitter. Также в соревновании примут участие россиянин Даниил Медведев и японец Кей Нисикори.

Турнир состоится с 6 по 14 февраля.

В сезоне-2020 23-летний спортсмен выиграл пять титулов в мужском туре. А на групповой стадии Итогового чемпионата ATP одержал лишь одну победу.

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