Теннис
Новости
ATP Результаты WTA Кубок Билли Джин Кинг Кубок Дэвиса
Australian Open
«Большой шлем»
Рейтинги
Олимпиада
Главная
Теннис

Сегодня, 17:52

Стало известно, когда теннисист Медведев возобновит тренировочный процесс

Даниил Медведев возобновит тренировочный процесс в начале мая
Антон Иванов
Читать «СЭ» в
Даниил Медведев.
Фото USA Today Sports

Как стало известно «СЭ», вторая ракетка мира Даниил Медведев возобновит тренировочный процесс в начале мая после операции по удалению грыжи.

У 26-летнего российского спортсмена будет примерно три недели для подготовки к «Ролан Гаррос». Скорее всего, он успеет восстановиться и примет участие в турнире «Большого шлема» во Франции.

«Ролан Гаррос» в этом году пройдет с 22 мая по 5 июня.

Медведев продолжает восстановление после удаления грыжи. 23 апреля теннисист посетил матч 31-го тура бундеслиги «Бавария» — «Боруссия» Д (3:1).

Александра Ланцетова

Теннис
Даниил Медведев
1
Читайте также
Куда поехать на майские праздники с семьей по России?
Развивает свою лигу, мощно вошел в бизнес и разрывает цитатами. Чем Хабиб Нурмагомедов занимается после окончания карьеры
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Касаткина рассказала об отношении к россиянкам на фоне событий в мире
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости