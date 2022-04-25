Стало известно, когда теннисист Медведев возобновит тренировочный процесс

Как стало известно «СЭ», вторая ракетка мира Даниил Медведев возобновит тренировочный процесс в начале мая после операции по удалению грыжи.

У 26-летнего российского спортсмена будет примерно три недели для подготовки к «Ролан Гаррос». Скорее всего, он успеет восстановиться и примет участие в турнире «Большого шлема» во Франции.

«Ролан Гаррос» в этом году пройдет с 22 мая по 5 июня.

Медведев продолжает восстановление после удаления грыжи. 23 апреля теннисист посетил матч 31-го тура бундеслиги «Бавария» — «Боруссия» Д (3:1).

Александра Ланцетова