Российским теннисистам разрешили участвовать в Открытом чемпионате Франции

Российские и белорусские теннисисты смогут выступить на Открытом чемпионате Франции 2022 года.

Об этом сообщил президент Французской федерации тенниса Жиль Мореттон. Он подчеркнул, что участие этих теннисистов в Roland Garros возможно только в нейтральном статусе.

«Позиция не изменилась. На сегодняшний день мы соблюдаем декларацию от 9 марта 2022 года всех министерств спорта Европейского союза и других подписавших ее стран, которая направлена на введение для российских и белорусских спортсменов режима строгого нейтралитета — ни флага, ни гимна. Точка. Позиция такова, и мы ей следуем», — цитирует Мореттона «РИА Новости» со ссылкой на L'Equipe.

Ранее российских теннисистов не допустили до участия в Уимблдоне. Мореттон не стал комментировать этот факт, отметив, что позиция Великобритании может отличаться.

«Мы не собираемся вдаваться в суждения и оценки правительства Великобритании. У каждого своя позиция», — отметил Мореттон.

Открытый чемпионат Франции пройдет с 22 мая по 5 июня. В 2021 году чемпионом турнира стал первая ракетка мира Новак Джокович. Единственным представителем России, которому удалось победить на Roland Garros, является Евгений Кафельников. В финале турнира 1996 года он победил немца Михаэля Штиха.