Павлюченкова рассказала, что восхищается Криштиану Роналду

Олимпийская чемпионка, финалистка «Ролан Гаррос» — 2021 Анастасия Павлюченкова в интервью «СЭ» назвала своего любимого футболиста.

— Вы болеете за «Манчестер Юнайтед»?

— Скорее за Криштиану Роналду. Куда он уходил, за ту команду я и переживаю.

— Уважаете его как спортсмена?

— Он пример для меня. Конечно, мы не знакомы, и, наверняка, не знаешь какие люди на самом деле. Как относятся к разным вещам. Но я много смотрела интервью с ним, читала различные материалы. Восхищает, что столько достигнув в карьере и жизни человек продолжает усердно работать, что-то улучшать в себе, постоянно искать пути к самосовершенству. Это сумасшедшие амбиции, мегакруто.

— У португальца есть свой диетолог, специалист по сну, каждый день он делает 1000 повторений на пресс...

— Криштиану фанат своего тела и здоровья. Я все-таки за сбалансированность в плане отдыха. Не против cheat meal

(дословно обозначает нарушение диеты). Не смогла бы все время есть только зеленый салат. Он фанатик питания, сна, постоянных тренировок. Человек, не позволяет себе расслабиться, пока идет его активная карьера. Таких трудоголиков единицы. Но такие, наверное, и добиваются максимального успеха.