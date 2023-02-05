Россиянин Сафиуллин стал победителем «Челленджера» в немецком Кобленце

100-я ракетка мира Роман Сафиуллин стал победителем «Челленджера» в немецком Кобленце.

В финале российский теннисист в двух сетах победил словака Вашека Поспишила — 6:2, 7:5. Игроки провели на корте 1 час и 2 минуты.

Волевые победы на пути к финалу россиянин одержал над Жоффреем Бланкано (5:7, 6:3, 6:1) и Рафаэлем Коллигноном (5:7, 6:3, 6:0). Также по турнирной сетке Сафиуллин переиграл Антуана Эскоффье (6:3, 4:6, 7:6) и Алексея Ватутина (6:3, 1:6, 6:2).

Для 25-летнего Сафиуллина это первый титул такого уровня в сезоне и четвертый в карьере.

За счет этой победы россиянин обновит личный рейтинговый рекорд и станет 82-м.