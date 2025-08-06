Россия и Сербия проведут матчевую встречу в Белграде

16 августа в Белграде состоится товарищеская матчeвая встреча между сборными России и Сербии по паделу.Друг с другом сыграют и мужские, и женские команды. Для нашей женской сборной это дебют на международной арене, а для всей сборной — первый матч в статусе национальной команды России.

Впервые российская команда выступит под государственным флагом. Ранее, в апреле этого года, мужская сборная участвовала в матчевой встрече с командой Казахстана под флагом Федерации падела России (ФПР). После выполнения нормативных требований Министерства спорта РФ был сформирован и утвержден список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по паделу на 2025 год.

В него согласно утвержденным критериям Минспорта РФ включаются спортсмены, занявшие призовые места на Кубке России и места с первого по четвертое на чемпионате России. Таким образом, состав мужской сборной на матчевую встречу с Сербией выглядит следующим образом: Артем Матус (победитель Кубка России), Павел Карпушкин (победитель Кубка России), Александр Халанский (серебряный призер Кубка России), Игорь Броун (серебряный призер Кубка России), Даниел Пашаян (бронзовый призер Кубка России), Петр Мальцев (бронзовый призер Кубка России), Александр Сазанков, Никита Кузнецов. У женщин в Белграде выступят Вилена Петрова (победительница Кубка России), Влада Кутузова (победительница Кубка России), Дарья Овсянникова (серебряный призер Кубка России), Екатерина Никитина (серебряный призер Кубка России), Ника Служителева.

В июле сборная России приняла участие в тренировочных сборах, организованных ФПР совместно с испанской академией Diagonal. Занятия проходили под руководством одного из ведущих специалистов академии — Иньиго Лопеса. Перед матчевой встречей в Сербии также запланированы тренировочные сборы, которые стартуют 11 августа в Белграде.

Перед выездом в Сербию сборная России проведет открытую тренировку.

Все желающие смогут понаблюдать за командой 8 августа во Дворце тенниса в «Лужниках».