Роналдо: «Сегодня я люблю теннис больше футбола. Это невероятно!»

Бывший форвард «Реала», «Интера» и сборной Бразилии Роналдо заявил, что сейчас любит теннис больше, чем футбол.

«Сегодня я люблю теннис больше футбола. Это невероятно! Я больше не могу смотреть футбол — он такой скучный сейчас. Но я могу провести пять часов за просмотром тенниса. Я тренируюсь три раза в неделю и уже очень конкурентоспособен. Моя игра становится лучше с каждым днем, за исключением бэкхенда», — приводит слова Роналдо Tennis Majors.

Роналдо рассказал об этом на мероприятии в академии теннисного тренера Патрика Муратоглу. Также он за 30 тысяч евро приобрел на аукционе ракетку Коко Гауфф с автографом с победного для девушки US Open-2023.

47-летний Роналдо — двукратный чемпион мира и Кубка Америки, двукратный обладатель «Золотого мяча». За время карьеры он выступал в «Крузейро», ПСВ, «Барселоне», «Интере», «Реале», «Милане» и «Коринтиансе».