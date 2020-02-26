«Пусть наслаждаются сестрами Уильямс». Реакция соцсетей на заявление Шараповой о завершении карьеры
Сегодня, 26 февраля, экс-первая ракетка мира Мария Шарапова объявила о завершении карьеры. Россиянка сообщила об этом в интервью американскому журналу Vanity Fair.
Пользователи Instagram по-разному отреагировали на новость об окончании карьеры известной спортсменки. Свои комментарии они оставили под последним постом Шараповой.
mariya.mariyy: «Это все? Вы уходите из тенниса? Как жаль. Это была целая эпоха».
habs_Burgundy: «Трудно играть в теннис, когда ты не обманываешь».
kssenniaa: «Маша, спасибо, за шикарную игру».
corrs_fan: «Спасибо за воспоминания».
theatras: «Прощай, мошенница».
seijji: «Вы — мое вдохновение. Спасибо за каждую игру, в которой принимали участие. Вы были великолепны, Мария».
iorip_: «Ты всегда будешь королевой, спасибо за все».
tennis_lee: «Я буду скучать по тебе».
aramkhachaturian6: «Ну и правильно — всему свое время. Пусть теперь любители тенниса наслаждаются сестрами Уильямс. Счастья Вам, Мария!»
itsnothanen: «Ты всегда будешь нашей легендой!»
Шарапова — победительница 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде), победительница Итогового чемпионата WTA (2004) в одиночном разряде, обладательница Кубка Федерации (2008) и финалистка соревнований (2015), спортсменка является серебряной призеркой Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде.