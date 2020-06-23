«Расстроен новостями о заражении моих друзей». Хачанов — об эпидемии коронавируса среди теннисистов
23 июня 2020, 23:14
Российский теннисист Карен Хачанов признался, что расстроен из-за новостей о положительных результатах тестов на коронавирусную инфекцию у игроков, принимавших участие в выставочном турнире, который проходил в хорватском Задаре.
— Расстроен новостями о заражении моих друзей и коллег-теннисистов, — написал Хачанов в Instagram. — Желаю всем, кто сдал положительные тесты, скорейшего выздоровления.
Ранее COVID-19 подтвердился у первой ракетки мира серба Новака Джоковича. Положительные тесты также сдали болгарин Григор Дмитров, хорват Борна Чорич, а также серб Виктор Троицки, которые также участвовали в турнире, организованном Джоковичем.
Материалы сюжета: Спорт после коронавируса: возвращение
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