Российский теннисист Карен Хачанов признался, что расстроен из-за новостей о положительных результатах тестов на коронавирусную инфекцию у игроков, принимавших участие в выставочном турнире, который проходил в хорватском Задаре.

— Расстроен новостями о заражении моих друзей и коллег-теннисистов, — написал Хачанов в Instagram. — Желаю всем, кто сдал положительные тесты, скорейшего выздоровления.

Ранее COVID-19 подтвердился у первой ракетки мира серба Новака Джоковича. Положительные тесты также сдали болгарин Григор Дмитров, хорват Борна Чорич, а также серб Виктор Троицки, которые также участвовали в турнире, организованном Джоковичем.