Президенту Федерации тенниса России Тарпищеву исполнилось 72 года

7 марта президенту Федерации тенниса России Шамилю Тарпищеву исполняется 72 года.

Тренер и деятель российского спорта родился в Москве и окончил государственный центральный институт физической культуры. Он успешно участвовал в российских и международных соревнованиях по теннису. Занимает пост федерации тенниса России с 1999 года.

Тарпищев — член Исполнительного комитета Олимпийского комитета России (с 1994) и Международного Олимпийского комитета (с 1996).