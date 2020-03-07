Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Теннис

Президенту Федерации тенниса России Тарпищеву исполнилось 72 года

10:00
Шамиль Тарпищев. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Шамиль Тарпищев. Фото Дарья Исаева, "СЭ"

7 марта президенту Федерации тенниса России Шамилю Тарпищеву исполняется 72 года.

Тренер и деятель российского спорта родился в Москве и окончил государственный центральный институт физической культуры. Он успешно участвовал в российских и международных соревнованиях по теннису. Занимает пост федерации тенниса России с 1999 года.

Тарпищев — член Исполнительного комитета Олимпийского комитета России (с 1994) и Международного Олимпийского комитета (с 1996).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир