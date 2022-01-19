Теннис
Новости
ATP Результаты WTA Кубок Билли Джин Кинг Кубок Дэвиса
Australian Open
«Большой шлем»
Рейтинги
Олимпиада
Главная
Теннис

Сегодня, 13:44

Шамиль Тарпищев госпитализирован после прививки от коронавируса

Антон Иванов
Шамиль Тарпищев.
Фото Александр Волгин

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в комментарии корреспонденту «СЭ» сообщил, что госпитализирован после прививки иностранной вакциной от ковида.

«Несколько дней назад привился вакциной Pfizer, очень сильно поднялось давление. Ничего не смог с собой поделать, забрали в больницу. Уже чувствую себя полегче, сегодня даже удалось посмотреть теннисные матчи», — сказал Тарпищев «СЭ».

Шамиль Тарпищев возглавляет ФТР с 1999 года.

Теннис
Шамиль Тарпищев
4
2
Читайте также
10 экстремально похудевших звезд российского шоу-бизнеса
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
Отец Черышева рассказал о готовности сына сыграть с «Севильей» после коронавируса
На Олимпиаде-2022 Россия хочет 30 медалей и место в топ-3. Реально ли это?
Конте о переносе игры с «Арсеналом»: «Впервые в моей жизни лига отложила матч из-за травм»
Источник: «Финал четырех» Евролиги может быть перенесен из Берлина в Белград
«Салернитане» засчитали поражение в матче с «Удинезе», с команды сняли одно очко
Кириленко прокомментировал решение ФИБА о переносе матчей женской сборной России из США в Доминиканскую Республику
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тарпищев высказался о победах Медведева и Рублева в первом круге Australian Open
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости