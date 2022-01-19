Шамиль Тарпищев госпитализирован после прививки от коронавируса

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в комментарии корреспонденту «СЭ» сообщил, что госпитализирован после прививки иностранной вакциной от ковида.

«Несколько дней назад привился вакциной Pfizer, очень сильно поднялось давление. Ничего не смог с собой поделать, забрали в больницу. Уже чувствую себя полегче, сегодня даже удалось посмотреть теннисные матчи», — сказал Тарпищев «СЭ».

Шамиль Тарпищев возглавляет ФТР с 1999 года.