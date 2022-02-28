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Сегодня, 12:35

Президент ФТР заявил, что никто не примет решения об исключении России из мирового тенниса

Артем Бухаев
Корреспондент
Шамиль Тарпищев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на запрос Украины к Международной федерации тенниса с требованием немедленно исключить из числа членов организации Федерации тенниса России и Белоруссии.

«Зачем к нам обращаться из Международной федерации? Тупизмом мы не занимаемся. Никто не будет принимать решение об исключении. А в подобной перепалке мы их только рекламируем. Этого делать не стоит», — сказал Тарпищев «СЭ».

Федерация тенниса Украины (ФТУ) обратилась к президенту Международной федерации тенниса (ITF). По мнению ФТУ, Россия и Белоруссия не имеют права не только проводить международные соревнования на своей территории, но и участвовать во всех командных и индивидуальных турнирах ITF за рубежом.

Теннис
Сборная России по теннису
Шамиль Тарпищев
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