Президент ФТР заявил, что никто не примет решения об исключении России из мирового тенниса

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на запрос Украины к Международной федерации тенниса с требованием немедленно исключить из числа членов организации Федерации тенниса России и Белоруссии.

«Зачем к нам обращаться из Международной федерации? Тупизмом мы не занимаемся. Никто не будет принимать решение об исключении. А в подобной перепалке мы их только рекламируем. Этого делать не стоит», — сказал Тарпищев «СЭ».

Федерация тенниса Украины (ФТУ) обратилась к президенту Международной федерации тенниса (ITF). По мнению ФТУ, Россия и Белоруссия не имеют права не только проводить международные соревнования на своей территории, но и участвовать во всех командных и индивидуальных турнирах ITF за рубежом.