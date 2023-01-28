Президент ФТР Тарпищев рассказал о сложностях при переходе из юниорского во взрослый теннис

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, с какими трудностями сталкиваются молодые спортсмены при переходе во взрослый теннис.

«Спортсмен должен быть талантливый и трудолюбивый, но это долгий процесс. Каждый имеет свой собственный путь развития и адаптации. Им 15 лет, они уже играют в категории до 18. Но самая большая проблема — переход от молодежи во взрослый теннис. Там стена — три тысячи игроков. Их надо пройти. А это и травматизм, и питание, это сумасшедший календарь.

Теннис вообще противоречит методике спортивной тренировки. Профессиональный игрок выступает где-то 36 недель в году. Нет ни одного такого вида спорта. Поэтому очень важно правильно вести спортсменов. И однозначно говорить, что будет через пять-семь лет, нельзя», — цитирует Тарпищева «Газета.Ru».

Ранее президент ФТР высказался о российском финале на юниорском Australian Open.