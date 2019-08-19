Потапова вышла во второй круг турнира в Нью-Йорке

Россиянка Анастасия Потапова пробилась во второй круг турнира в Нью-Йорке. На старте соревнований она переиграла представительницу Бельгии Элисон Ван Уйтванк — 4:6, 6:4, 6:2.

Нью-Йорк (США)

Турнир WTA NYJTL Bronx Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Анастасия Потапова (Россия, Q) — Элисон Ван Уйтванк (Бельгия) — 4:6, 6:4, 6:2

Чжу Линь (Китай, Q) — Юлия Путинцева (Казахстан, 7) — 7:6 (7:2), 6:4