«Понедельничное настроение». Свитолина и Монфис записали совместное видео
16:59
Украинская теннисистка Элина Свитолина вместе со своим парнем французом Гаэлем Монфисом записали совместное видео для страницы g.e.m.s.life.
На видео украинка шуточно со злостью подает в своего возлюбленного и ни разу не попадает. Сам Монфис в это время просто смотрит в телефон, будто ничего не происходит. Сам пост опубликован с подписью «Понедельничное настроение».
Напомним, что и Свитолина, и Монфис отказались от выступления на US Open-2020.
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