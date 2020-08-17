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«Понедельничное настроение». Свитолина и Монфис записали совместное видео

16:59
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Украинская теннисистка Элина Свитолина вместе со своим парнем французом Гаэлем Монфисом записали совместное видео для страницы g.e.m.s.life.

На видео украинка шуточно со злостью подает в своего возлюбленного и ни разу не попадает. Сам Монфис в это время просто смотрит в телефон, будто ничего не происходит. Сам пост опубликован с подписью «Понедельничное настроение».

Напомним, что и Свитолина, и Монфис отказались от выступления на US Open-2020.

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