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Сегодня, 08:15

Польша обыграла Казахстан и вышла в финал United Cup

Ана Горшкова
Корреспондент
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Польша обыграла Казахстан в полуфинале командного турнира United Cup.

В первом матче противостояния поляк Хуберт Хуркач победил Александра Шевченко (6:3, 6:2). Затем Ига Свентек одолела Елену Рыбакину (7:6 (7:5), 6:4).

В парном матче Мая Хвалиньска и Ян Зелински победили пару Жибек Куламбаева и Александр Шевченко (6:4, 6:1).

Польша второй год подряд вышла в финал United Cup. В 2024 году польская команда уступила Германии (1-2). В этом году в решающей стадии турнира Польша сыграет либо с Чехией, либо в США.

Австралия

Объединенный Кубок. Плей-офф

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал (Сидней)

Казахстан — Польша — 3-0

Хуберт Хуркач — Александр Шевченко — 6:3, 6:1

Ига Свентек — Елена Рыбакина — 7:6 (7:5), 6:4

Парный разряд

Мая Хвалиньска/Ян Зелински — Жибек Куламбаева/Александр Шевченко — 6:4, 6:1

Александр Шевченко
Елена Рыбакина
Ига Свентек
Хуберт Хуркач
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