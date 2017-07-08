Полиция признала, что Винус Уильямс не нарушала правил при ДТП со смертельным исходом

Американская теннисистка Винус Уильямс не нарушала правил дорожного движения при аварии, которая случилась 9 июня и привела к летальному исходу, сообщает пресс-служба полциии Флориды. Спортсменка правильно выехала на перекресток на своем внедорожнике.

Такой вывод представители правоохранительных органов сделали после просмотра с камер видеонаблюдения. На записи видно, что задержаться на перекрестке Уильямс заставил другой автомобиль, который не участвовал в ДТП. В этот момент с машиной спортсменки столкнулся авто 78-летнего Джером Барсона. Он был госпитализирован, а через две недели скончался в больнице.

Ранее сообщалось, что виновницей аварии стала Уильямс. Семья Барсона подала иск в суд, но проиграла экстренное заседание. В отчете отмечается, что полиция не завершила рассмотрение дела и не сделала окончательных выводов о степени вины спортсменки.