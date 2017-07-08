03:28 8 июля | ТЕННИС

Полиция признала, что Винус Уильямс не нарушала правил при ДТП со смертельным исходом

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Американская теннисистка Винус Уильямс не нарушала правил дорожного движения при аварии, которая случилась 9 июня и привела к летальному исходу, сообщает пресс-служба полциии Флориды. Спортсменка правильно выехала на перекресток на своем внедорожнике.

Такой вывод представители правоохранительных органов сделали после просмотра с камер видеонаблюдения. На записи видно, что задержаться на перекрестке Уильямс заставил другой автомобиль, который не участвовал в ДТП. В этот момент с машиной спортсменки столкнулся авто 78-летнего Джером Барсона. Он был госпитализирован, а через две недели скончался в больнице.

Ранее сообщалось, что виновницей аварии стала Уильямс. Семья Барсона подала иск в суд, но проиграла экстренное заседание. В отчете отмечается, что полиция не завершила рассмотрение дела и не сделала окончательных выводов о степени вины спортсменки.

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КОММЕНТАРИИ (18)
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Жаль мне наш народ. Впечатление, что все ниже отписавшиеся жаждут не справедливости, а крови. То, что там закон что-то да значит, неоспоримо. Тут даже не бревно и соломинка в сравнении. Достаточно того, как у нас ведут себя водители на дорогах. Такого в цивилизованных странах просто нет. У нас же на дорогах ситуация из американских боевиков 80-90-х. Сейчас ситуация немного исправляется. И на отдыхе наши люди ведут себя намного лучше. Но все равно мы еще очень далеко.

13:46 8 июля

РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!

Антимайдан От штрафа и до 6 месяцев, в зависимости от степени вины и решения суда.) Любая статья предусматривает диапазон наказания, если ты не в курсе.)

13:23 8 июля

Thomas_Boy_

))))))))) Я угораю! Венус может со спокойной душой засесть где-то на высотке и расстреливать народ из снайперской винтовки. Потом адвокаты докажут, что застреленные сами виноваты.)))

13:20 8 июля

сабзеро

Уильямс неуиноватый!

11:29 8 июля

Антимайдан

"В Штатах почти за любое правонарушение предусмотрено до 6 месяцев тюрьмы."(с) "Кифер Сазерленд и Пэрис Хилтон почти 2 месяца просидели за вождение в нетрезвом виде."(с) И это - про 6 месяцев и 2 месяца (как "доказательство равенства всех перед законом на Западе") - пишет один и тот же человек практически одновременно! Для таких писать гадости о России и восторгаться Западом - как дышать :)

10:39 8 июля

Алый Дракон

РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ! Кифер Сазерленд и Пэрис Хилтон почти 2 месяца просидели за вождение в нетрезвом виде.) А Мишель Родригес полгода.)) 10:17...Чмока, я написал же - "если "звезда" на публике ведет себя примерно и не "зарывается", то дела спускают на тормозах!)... Чудило, читать тебя научили, а вот ВЧИТЫВАТЬСЯ - забыли научить )... Кефир и Пэрис никогда не отличались примерным поведением )

10:38 8 июля

РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!

У меня корефан один есть, сейчас уже генерал, всегда бухой ездит.)) Корочку в окошко и счастливого пути!))

10:27 8 июля

РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!

Вообще в инете есть хорошая сравнительная аналитика за правонарушения на дороге в России и США.) В Штатах почти за любое правонарушение предусмотрено до 6 месяцев тюрьмы. И это я ещё не говорю, что в России распространена практика поборов на дорогах, да и среди самих граждан считается нормой давать взятки, чтобы откупиться.))

10:22 8 июля

РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!

Кифер Сазерленд и Пэрис Хилтон почти 2 месяца просидели за вождение в нетрезвом виде.) А Мишель Родригес полгода.))

10:17 8 июля

Алый Дракон

Антимайдан, молодец, +100500! Кто-нибудь помнит, когда последний раз посадили "звезду" в любой сфере деятельности?)... На моей памяти - только актер Дауни-младший н-ое количество лет назад. Все! Обычно же, если "звезда" на публике ведет себя примерно и не "зарывается" (т. е. - не противопоставляет себя обществу), то дела спускают на тормозах... Даже наркоту, оружие, теперь вот - непредумышленное убийство... Потому что "звезда" - "дойная корова", и приносит деньги не только себе, но и шоу-бизнесу ) А спорт - тот же шоу-бизнес )... Так что, не тешьте себя иллюзиями, господа - так было, есть и будет ) Как там чмока написал?) "Справедливость восторжествовала"?) Даже этот проплаченный тролль прекрасно понимает, что, если бы не бабло, что Винус приносит - фиг бы "справедливость восторжествовала" )...

10:08 8 июля

Антимайдан

Западное правосудие "великолепно и независимо" - в западных СМИ и в голивудском кино. Я не знаю - виновна Винус или невиновна. Этого толком никто не знает, кроме следователя, ведущего это дело. Очевидно только одно: Запад - "цивилизация юристов" и у Винус наверняка очень дорогие и хорошие адвокаты. И коррупции там вряд-ли меньше, чем в России, только это у них называется "лоббирование" и их СМИ очень громко кричат об "отсутствии" коррупции на Западе и "огромной коррупции" в России. Поэтому, если Винус и виновна, крайне мало шансов, что её посадят.

08:46 8 июля

РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!

Справедливость восторжествовала.) Хейтерки отдыхают в бессильной злобе.))

08:19 8 июля

LEHAAAAAAAAA

Как я и говорил дело Замнут. В России хотя бы шумиха могла бы быть потому что население не доверяет полиции, а США не у кого да же и мысли нет что её отмазали...

06:22 8 июля

Я ХУдЕЮ!

У нас в таких случаях записи пропадают, и находятся 18 свидетелей неуиноуности. А тут просмотр, решение- видимость демократии

05:37 8 июля

окопов

убийца

04:27 8 июля

ДО3ВОН ГУБЕР

Вот тебе энд джастис фор олл.

04:05 8 июля

DV1981

Продажная американская полиция)

03:53 8 июля

DV1981

А кто-то тут писал,что ежели виновата Уильямс,то осудят,мол Америка ж не Россия)Ага,осудили)))

03:53 8 июля