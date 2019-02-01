Петра Квитова: "Организм быстро устал и я плохо подавала"

Чешка Петра Квитова прокомментировала свое поражение хорватке Донне Векич (4:6, 1:6) в четвертьфинале турнира WTA в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.

– Если честно, я очень устала, после Открытого чемпионата Австралии на той неделе, именно сегодня организм отозвался – разница во времени, другой климат, – сказала Квитова. – Я неплохо начала, но организм быстро устал, я плохо подавала, допускала много невынужденных ошибок, а моя соперница уже смогла набрать хороший ход и ее было не остановить, – цитирует Квитову ТАСС.

По словам Квитовой, она хочет стать первой ракеткой мира.

– Да, у меня есть цель, стать первой ракеткой мира, но я не зацикливаюсь на этом. Стараюсь, думать об улучшении игры, о своей форме, победах в турнирах, если это все будет, то и в рейтинге будет порядок.

Теннисный турнир St. Petersburg Ladies Trophy завершится 3 февраля.

Все о турнире в Санкт-Петербурге – здесь