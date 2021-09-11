Павлюченкова, Веснина, Рублев и Хачанов набили шишками дупла белок в «Вечернем Урганте». Видео

Теннисисты сборной России Елена Веснина, Анастасия Павлюченкова, Андрей Рублев и Карен Хачанов стали гостями программы «Вечерний Ургант». Они приняли участие в теннисном конкурсе.

Спортсменам необходимо было с помощью ракеток наполнить дупла белок шишками. Со счетом 8:6 победили девушки.

Напомним, на Олимпийских играх в Токио Хачанов выиграл серебряную медаль в одиночном разряде. Рублев и Павлюченкова завоевали золото в смешанном парном разряде, а Веснина с Карацевым — серебро.