Павлюченкова, Веснина, Рублев и Хачанов набили шишками дупла белок в «Вечернем Урганте». Видео
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Теннисисты сборной России Елена Веснина, Анастасия Павлюченкова, Андрей Рублев и Карен Хачанов стали гостями программы «Вечерний Ургант». Они приняли участие в теннисном конкурсе.
Спортсменам необходимо было с помощью ракеток наполнить дупла белок шишками. Со счетом 8:6 победили девушки.
Напомним, на Олимпийских играх в Токио Хачанов выиграл серебряную медаль в одиночном разряде. Рублев и Павлюченкова завоевали золото в смешанном парном разряде, а Веснина с Карацевым — серебро.
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